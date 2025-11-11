BioCardia Aktie

BioCardia

WKN DE: A40D1S / ISIN: US09060U6064

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: BioCardia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BioCardia lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,230 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,215 USD im Vergleich zu -2,900 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

