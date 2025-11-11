BioCardia Aktie
WKN DE: A40D1S / ISIN: US09060U6064
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: BioCardia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BioCardia lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,230 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,215 USD im Vergleich zu -2,900 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BioCardia Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: BioCardia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu BioCardia Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BioCardia Inc Registered Shs
|1,25
|-3,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.