Ausblick: biote A legt Quartalsergebnis vor
biote A veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,078 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.
biote A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 6,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,583 USD aus. Im Vorjahr waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 192,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 197,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
