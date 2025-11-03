Bioventu a Aktie

Bioventu a

WKN DE: A2APNA / ISIN: US09075A1088

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bioventus A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bioventus A öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bioventus A ein EPS von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bioventus A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 138,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 139,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,536 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 566,8 Millionen USD, gegenüber 573,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Bioventus Inc (A)

Analysen zu Bioventus Inc (A)

Aktien in diesem Artikel

Bioventus Inc (A)

