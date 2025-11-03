Ausblick: Bioventus A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bioventus A öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bioventus A ein EPS von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bioventus A in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 138,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 139,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,536 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 566,8 Millionen USD, gegenüber 573,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at