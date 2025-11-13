Bit Digital Aktie
Ausblick: Bit Digital, präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bit Digital, lädt am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,004 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 30,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 33,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,206 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 117,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 108,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
