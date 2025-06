Ausblick: Black Spade Acquisition A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Black Spade Acquisition A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.06.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,275 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 75,81 Prozent auf 520,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Black Spade Acquisition A noch 295,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,065 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,250 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 3,00 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

