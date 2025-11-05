BlackLine Aktie
WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: BlackLine präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BlackLine wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,505 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BlackLine ein EPS von 0,270 USD je Aktie vermeldet.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 178,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 165,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,45 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 700,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 653,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
