Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BlackSky Technology präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass BlackSky Technology im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,443 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,660 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 28,5 Millionen USD – ein Plus von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BlackSky Technology 22,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,268 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 114,8 Millionen USD, gegenüber 102,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at