BlackSky Technology Aktie
WKN DE: A40JYA / ISIN: US09263B2079
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BlackSky Technology präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass BlackSky Technology im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,443 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,660 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 28,5 Millionen USD – ein Plus von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BlackSky Technology 22,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,268 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,670 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 114,8 Millionen USD, gegenüber 102,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlackSky Technology Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: BlackSky Technology präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: BlackSky Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: BlackSky Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu BlackSky Technology Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BlackSky Technology Inc Registered Shs
|16,92
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.