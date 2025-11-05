Ausblick: Blend Labs A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blend Labs A wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Blend Labs A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,021 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 124,7 Millionen USD, gegenüber 162,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at