WKN DE: A3CU1K / ISIN: US09352U1088

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Blend Labs A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Blend Labs A wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Blend Labs A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 27,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,021 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 124,7 Millionen USD, gegenüber 162,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Blend Labs Inc Registered Shs -A- 2,79 -6,69% Blend Labs Inc Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

