Bombardie b Aktie
WKN DE: A3DMJG / ISIN: CA0977518616
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Bombardier B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bombardier B wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,25 Milliarden USD für Bombardier B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,83 Milliarden CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,29 USD, gegenüber 4,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 9,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,87 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
