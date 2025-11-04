Ausblick: Borr Drilling stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Borr Drilling wird am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Borr Drilling im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,079 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 8,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 261,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,221 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 991,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at