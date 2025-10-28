Ausblick: Boston Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Boston Properties lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Boston Properties die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,412 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Boston Properties in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 851,8 Millionen USD im Vergleich zu 859,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 3,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,41 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at