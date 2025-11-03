Bowhead Specialty Holdings Aktie
WKN DE: A40C2T / ISIN: US10240L1026
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Bowhead Specialty legt Quartalsergebnis vor
Bowhead Specialty präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,414 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 101,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 235,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,7 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,59 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 779,3 Millionen USD, gegenüber 425,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
