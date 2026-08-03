Bowhead Specialty Holdings Aktie
WKN DE: A40C2T / ISIN: US10240L1026
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bowhead Specialty präsentiert Quartalsergebnisse
Bowhead Specialty wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,468 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 109,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 278,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 132,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,04 Milliarden USD, gegenüber 549,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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