Bowlero a Aktie

WKN DE: A3C9C3 / ISIN: US10258P1021

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bowlero A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bowlero A lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,154 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bowlero A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 282,6 Millionen USD im Vergleich zu 260,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,067 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,130 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

