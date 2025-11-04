Ausblick: Bowman Consulting Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bowman Consulting Group wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,463 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1057,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent auf 114,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,170 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 436,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 426,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at