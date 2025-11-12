Bragg Gaming Group Aktie
WKN DE: A3CMSP / ISIN: CA1048333068
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Bragg Gaming Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bragg Gaming Group wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,057 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 26,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 39,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,240 EUR, gegenüber -0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 106,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 151,2 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bragg Gaming Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Bragg Gaming Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Bragg Gaming Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Bragg Gaming Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Bragg Gaming Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bragg Gaming Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Bragg Gaming Group Inc Registered Shs
|1,79
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.