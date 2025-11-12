Bragg Gaming Group Aktie

Bragg Gaming Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMSP / ISIN: CA1048333068

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Bragg Gaming Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bragg Gaming Group wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,057 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 26,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 39,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,240 EUR, gegenüber -0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 106,6 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 151,2 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

