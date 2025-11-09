Braskem Aktie
WKN: 164640 / ISIN: BRBRKMACNPA4
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Braskem öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Braskem präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,329 BRL gegenüber 0,000 BRL im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 20,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,26 Milliarden BRL. Dementsprechend gehen die Experten bei Braskem für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 16,84 Milliarden BRL aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,163 BRL aus, während im Vorjahreszeitraum -14,200 BRL vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,33 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber 77,41 Milliarden BRL im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Braskem öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Braskem stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Braskem gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Braskem präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Braskem legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)
|1,05
|7,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.