Braskem Aktie

WKN: 164640 / ISIN: BRBRKMACNPA4

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Braskem öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Braskem präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,329 BRL gegenüber 0,000 BRL im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 20,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,26 Milliarden BRL. Dementsprechend gehen die Experten bei Braskem für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 16,84 Milliarden BRL aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,163 BRL aus, während im Vorjahreszeitraum -14,200 BRL vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,33 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber 77,41 Milliarden BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

