Braskem S a Aktie

WKN: 896191 / ISIN: US1055321053

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Braskem S A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Braskem S A wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,573 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Braskem S A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,11 Milliarden USD gegenüber 3,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 18,86 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,813 USD im Vergleich zu -5,270 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 13,55 Milliarden USD, gegenüber 14,36 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

