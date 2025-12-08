Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

08.12.2025 07:01:06

Ausblick: Braze A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Braze A äußert sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,062 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 21,16 Prozent auf 184,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 152,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,412 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 719,2 Millionen USD, gegenüber 593,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

