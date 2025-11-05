Brembo Aktie
WKN DE: A3ER8L / ISIN: NL0015001KT6
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Brembo legt Quartalsergebnis vor
Brembo wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,147 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Brembo 0,130 EUR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 933,3 Millionen EUR gegenüber 923,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,663 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,820 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,75 Milliarden EUR, gegenüber 3,84 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
