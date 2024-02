Ausblick: BrightSphere Investment Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BrightSphere Investment Group öffnet am 01.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 123,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 418,3 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 416,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at