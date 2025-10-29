Ausblick: BrightSphere Investment Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BrightSphere Investment Group wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,715 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BrightSphere Investment Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BrightSphere Investment Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 147,0 Millionen USD im Vergleich zu 129,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,41 USD je Aktie, gegenüber 2,22 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 602,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 515,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at