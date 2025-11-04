Brilliant Earth Grou a Aktie
WKN DE: A3C32V / ISIN: US1095041000
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Brilliant Earth Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Brilliant Earth Group A stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,018 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 108,6 Millionen USD – ein Plus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brilliant Earth Group A 99,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,078 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 436,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 422,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
