Brixmor Property Group Aktie
WKN DE: A1W514 / ISIN: US11120U1051
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Brixmor Property Group präsentiert Quartalsergebnisse
Brixmor Property Group wird am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,248 USD je Aktie gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 349,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brixmor Property Group einen Umsatz von 344,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD im Vergleich zu 1,25 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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