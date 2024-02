Ausblick: Broadridge Financial Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Broadridge Financial Solutions wird am 01.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,893 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Broadridge Financial Solutions 0,910 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,46 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,73 USD, gegenüber 7,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 6,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,06 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at