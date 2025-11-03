Ausblick: Broadridge Financial Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Broadridge Financial Solutions wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,25 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 83,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,42 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Broadridge Financial Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,54 Milliarden USD aus.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,23 Milliarden USD, gegenüber 6,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at