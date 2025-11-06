Ausblick: Brookfield Asset Management legt Quartalsergebnis vor

Brookfield Asset Management äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,562 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 37,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 CAD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,86 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 701,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 231,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 CAD, gegenüber 1,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 7,36 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 660,3 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at