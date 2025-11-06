Brookfield Asset Management Aktie

Brookfield Asset Management für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D2W7 / ISIN: CA1130041058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Brookfield Asset Management legt Quartalsergebnis vor

Brookfield Asset Management äußert sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,562 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 37,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,410 CAD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,86 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 701,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 231,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 CAD, gegenüber 1,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 7,36 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 660,3 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Brookfield Asset Management Ltd Registered Shs When-Issuedmehr Nachrichten

Analysen zu Brookfield Asset Management Ltd Registered Shs When-Issuedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brookfield Asset Management Ltd Registered Shs When-Issued 45,94 -1,48% Brookfield Asset Management Ltd Registered Shs When-Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen