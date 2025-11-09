BROTHER INDUSTRIES Aktie
WKN DE: A0RB9R / ISIN: US1148132079
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: BROTHER INDUSTRIES stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BROTHER INDUSTRIES äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,723 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,42 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BROTHER INDUSTRIES für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,37 Milliarden USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,81 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,89 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,75 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
