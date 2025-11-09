ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

BROTHER INDUSTRIES Aktie

WKN DE: A0RB9R / ISIN: US1148132079

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: BROTHER INDUSTRIES stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BROTHER INDUSTRIES äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,723 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,42 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei BROTHER INDUSTRIES für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,37 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,81 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,89 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,75 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

