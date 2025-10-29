Ausblick: BTG Hotels (Group) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BTG Hotels (Group) stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,325 CNY gegenüber 0,330 CNY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,14 Milliarden CNY gegenüber 2,16 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,785 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,720 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,74 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,73 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at