Burford Capital Aktie

Burford Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QE5M / ISIN: GG00BMGYLN96

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Burford Capital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Burford Capital wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,305 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Burford Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,470 GBP in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 158,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 185,4 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 0,520 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 643,1 Millionen USD, gegenüber 437,9 Millionen GBP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
