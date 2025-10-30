Ausblick: BYD Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BYD Company lädt am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,198 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,21 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

BYD Company soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,19 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 41 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,662 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 40 Analysten im Schnitt von insgesamt 127,48 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 106,39 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

