Ausblick: Bygghemma Group First Registered legt Quartalsergebnis vor

Bygghemma Group First Registered gibt am 18.07.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 SEK gegenüber 0,120 SEK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Bygghemma Group First Registered nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 2,81 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 19,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,48 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,328 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -8,730 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,30 Milliarden SEK, gegenüber 11,79 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at