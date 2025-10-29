Ausblick: California Water Service Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

California Water Service Group wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,953 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte California Water Service Group 1,03 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,27 Prozent auf 321,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 299,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 3,25 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,03 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

