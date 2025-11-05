Callaway Golf Aktie
WKN: 883644 / ISIN: US1311931042
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Callaway Golf gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Callaway Golf stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,215 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Callaway Golf in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 905,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,400 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -7,880 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,24 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Callaway Golf Co.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Callaway Golf gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Callaway Golf gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Callaway Golf legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Callaway Golf Co.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Callaway Golf Co.
|7,62
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.