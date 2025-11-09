Camlin Fine Sciences Aktie

Camlin Fine Sciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A144C0 / ISIN: INE052I01032

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Camlin Fine Sciences präsentiert Quartalsergebnisse

Camlin Fine Sciences lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Camlin Fine Sciences die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,900 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -5,840 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,54 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 7,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Camlin Fine Sciences einen Umsatz von 4,23 Milliarden INR eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,13 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -8,030 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 19,91 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 16,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Camlin Fine Sciences Ltd 195,80 3,38% Camlin Fine Sciences Ltd

