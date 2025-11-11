Campus Activewear Aktie

Campus Activewear für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE278Y01022

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Campus Activewear präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Campus Activewear öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,967 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Campus Activewear in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,64 Milliarden INR im Vergleich zu 3,33 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,68 INR je Aktie, gegenüber 3,97 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 17,62 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 15,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

