Campus Activewear Aktie
ISIN: INE278Y01022
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Campus Activewear präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Campus Activewear öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,967 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Campus Activewear in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,64 Milliarden INR im Vergleich zu 3,33 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,68 INR je Aktie, gegenüber 3,97 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 17,62 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 15,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Campus Activewear Limited Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Campus Activewear präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Campus Activewear stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.05.25
|Ausblick: Campus Activewear gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Campus Activewear Limited Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Campus Activewear Limited Registered Shs
|273,75
|-2,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.