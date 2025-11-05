Ausblick: Camurus AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Camurus AB wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,30 SEK je Aktie gegenüber 2,21 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 607,6 Millionen SEK – ein Plus von 26,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Camurus AB 479,6 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,54 SEK im Vergleich zu 7,39 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,59 Milliarden SEK, gegenüber 1,87 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at