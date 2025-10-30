Ausblick: Canadian National Railway gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Canadian National Railway lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 25 Analysten von einem Gewinn von 1,77 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,72 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,16 Milliarden CAD gegenüber 4,11 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 28 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,45 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,01 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 25 Analysten auf durchschnittlich 17,28 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 17,05 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at