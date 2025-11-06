Canadian Utilities Aktie
Ausblick: Canadian Utilities legt Quartalsergebnis vor
Canadian Utilities wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,382 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Utilities -0,030 CAD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 928,7 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 14,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Canadian Utilities einen Umsatz von 810,0 Millionen CAD eingefahren.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,39 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,49 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,12 Milliarden CAD, gegenüber 3,74 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
