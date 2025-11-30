Cang a Aktie
WKN DE: A2JRMQ / ISIN: KYG1820C1024
|
30.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cango A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cango A wird am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,384 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cango A noch 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,32 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -17,867 CNY im Vergleich zu 0,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,68 Milliarden CNY, gegenüber 113,0 Millionen CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cango Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Cango A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cango Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cango Inc Registered Shs -A-
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.