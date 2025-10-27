Ausblick: CanSino Biologics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CanSino Biologics lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CanSino Biologics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,005 CNY gegenüber 0,010 HKD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 294,2 Millionen CNY, was einem Umsatz von 286,9 Millionen HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,031 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,660 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,05 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 894,4 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at