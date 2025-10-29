Ausblick: Capstone Copper veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Capstone Copper wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,054 AUD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 80,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 AUD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 33,81 Prozent auf 837,8 Millionen AUD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 626,1 Millionen AUD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,307 AUD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,170 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 3,48 Milliarden AUD, gegenüber 2,42 Milliarden AUD im Vorjahr.

