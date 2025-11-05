Ausblick: Cardinal Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cardinal Energy wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,077 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CAD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent auf 124,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,458 CAD, gegenüber 0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 486,2 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 497,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at