Cardinal Energy Aktie

WKN DE: A1W950 / ISIN: CA14150G4007

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cardinal Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cardinal Energy wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,077 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CAD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent auf 124,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,458 CAD, gegenüber 0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 486,2 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 497,4 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Cardinal Energy Ltd 4,95 1,27% Cardinal Energy Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

