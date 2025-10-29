Cardinal Health Aktie

WKN: 880206 / ISIN: US14149Y1082

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Cardinal Health präsentiert Quartalsergebnisse

Cardinal Health wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 59,24 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 13,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,45 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 248,48 Milliarden USD, gegenüber 222,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

