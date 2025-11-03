CareDx Aktie
WKN DE: A118WG / ISIN: US14167L1035
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: CareDx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CareDx lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CareDx die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass CareDx im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,082 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll CareDx nach den Prognosen von 9 Analysten 95,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,458 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 368,7 Millionen USD, gegenüber 333,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CareDx Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: CareDx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CareDx Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|CareDx Inc
|12,86
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.