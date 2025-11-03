CareDx Aktie

CareDx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A118WG / ISIN: US14167L1035

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: CareDx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CareDx lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CareDx die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass CareDx im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,082 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll CareDx nach den Prognosen von 9 Analysten 95,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,458 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 368,7 Millionen USD, gegenüber 333,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
CareDx Inc 12,86 -0,81%

