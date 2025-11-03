Ausblick: CareDx öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CareDx lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CareDx die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass CareDx im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,082 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll CareDx nach den Prognosen von 9 Analysten 95,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 82,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,458 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,930 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 368,7 Millionen USD, gegenüber 333,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at