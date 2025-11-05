Carlsmed Incorporation Registered Shs Aktie
Ausblick: Carlsmed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Carlsmed lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Carlsmed die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Carlsmed für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,482 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 70,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -2,670 USD, gegenüber -1,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 46,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
