CarMax Aktie
WKN: 662604 / ISIN: US1431301027
|
17.12.2025 07:01:06
Ausblick: CarMax veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CarMax äußert sich am 18.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,332 USD aus. Im letzten Jahr hatte CarMax einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll CarMax mit einem Umsatz von insgesamt 5,66 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,46 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD, gegenüber 3,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 25,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
