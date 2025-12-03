CarMax Aktie

CarMax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 662604 / ISIN: US1431301027

03.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: CarMax stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CarMax stellt voraussichtlich am 18.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,378 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CarMax ein EPS von 0,810 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 15,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,68 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,69 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,74 USD im Vergleich zu 3,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 25,40 Milliarden USD, gegenüber 28,21 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

