Ausblick: Carscom veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Carscom öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,487 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,93 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,280 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,95 Prozent auf 181,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,720 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 722,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 719,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at