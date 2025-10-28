Ausblick: Carvana präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Carvana wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Carvana im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,640 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 21 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,11 Milliarden USD – ein Plus von 39,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carvana 3,66 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 19,08 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 13,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at